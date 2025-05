La “Notte Europea dei Musei” anima di iniziative il fine settimana al MuVet di Vetuolonia

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

In questo fine settimana il museo di Vetulonia si anima con vecchie e nuove iniziative.

Sabato 17 maggio torna la ” Notte Europea dei Musei”, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge contemporaneamente in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea, e che rientra anche nella serie di iniziative promosse dalla Regione Toscana per la manifestazione “Amico Museo” .

Al MuVet la Notte Europea dei Musei vuole essere un’occasione di festa per l’intero borgo di Vetulonia, e per questo evento straordinario il museo prolungherà la sua apertura rimanendo aperto ininterrottamente dalle 10:00 alle 24:00 con ingresso gratuito.

I festeggiamenti avranno inizio dal pomeriggio con la partecipazione a tante iniziative, anch’esse gratuite. Alle 18:00 “Miti, dei ed eroi della Vetulonia Etrusca” a spasso nelle sale del museo con il direttore e le archeologhe per ascoltare i racconti nascosti dietro i vetri della nostra esposizione; alle 19:00 la Mostra pop-up “ Le case e le cose dei ricchi. I materiali del costruire, dell’arredare e del vivere quotidiano nella città etrusco-romana ”; alle 20.00 cena libera in paese con i ristoranti “La terrazza degli Etruschi” e “La Vecchia Cantina” che offrono menù speciali a tema; alle 21:30 musica dal vivo con il duo ELLEalQuadrato di Luca Armellini e Laura Capecchi per un tuffo negli anni Settanta e Ottanta.

Domenica 18 maggio torna in museo la rassegna “ Primavera letteraria al MuVet” .

In questo terzo appuntamento, alle 17:00, Luciana Pericci presenta il suo libro “ Gocce di Luna” edito nel 2022 da YoucanPrint.

Nata a Roccastrada, Luciana Pericci ha subito la perdita della vista a causa di una malattia: la sua intera esistenza si è dunque trasformata radicalmente ma, con straordinaria forza d’animo e determinazione, Luciana è riuscita a creare la propria realtà, vitale ed impegnata. Il suo libro costituisce il racconto prezioso e insieme la coraggiosa testimonianza di questa esperienza difficile ed esemplare al tempo stesso.

Anna, la protagonista, immersa nel buio, reinventa la sua vita, trova la forza nei ricordi, gioisce ed è capace ancora di apprezzare ogni piccola emozione della vita. Le Gocce di Luna sono gocce di un’anima che si fa dono per ognuno di noi e ci incoraggia a rialzarci sempre e ad abbracciare la vita nonostante gli ostacoli, anche enormi, che a volte ci chiede di affrontare.

Luciana Pericci, oltre che scrittrice, è molto impegnata nel volontariato ed in altre importanti attività; nel 2006 è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti civili, ricevendo l’Onorificenza dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il libro, in occasione della V edizione del Premio Letterario Città di Grosseto ‘ Amori sui generis’, ha ricevuto una menzione speciale.

