DESTINAZIONE OGLIASTRA: STRUMENTI E VISIONE CONDIVISA PER FAR VIVERE IL BRAND – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Destinazione Ogliastra: il brand entra nella fase operativa. A Loceri l’incontro tecnico con

enti e operatori

Loceri, 15 maggio 2025 – È iniziato con un incontro operativo nella sede del GAL Ogliastra a Loceri,

il percorso di attuazione concreta del brand “Destinazione Ogliastra”. Un momento chiave, rivolto a

enti locali, operatori turistici e realtà associative, per trasformare l’identità visiva condivisa nei mesi

scorsi in uno strumento efficace di comunicazione territoriale.

Curato dal GAL Ogliastra con la collaborazione della società Fare Digital Media, l’incontro ha

offerto contenuti tecnici e indicazioni operative fondamentali per garantire un uso corretto, coerente

e funzionale del marchio in tutti i contesti: dalla comunicazione istituzionale a quella privata, dal

digitale alla stampa.

“Siamo entrati nella fase più delicata e strategica del progetto – ha dichiarato Vitale Pili, presidente

del GAL Ogliastra –. Il brand diventa oggi uno strumento di lavoro per chi opera sul territorio.

Affinché questa identità sia riconosciuta e credibile, serve l’impegno di tutti: istituzioni, imprese,

cittadini. Solo attraverso un’applicazione consapevole e diffusa possiamo far crescere la nostra

reputazione come destinazione unitaria.”

“Il brand comincia ad avere un senso se il territorio si riconosce davvero in quel segno, in quella

visione – ha sottolineato Franca Seoni, direttrice del GAL Ogliastra –. Per questo oggi vogliamo

fornire strumenti chiari, ma anche promuovere una responsabilità collettiva nell’uso dell’identità. È

un impegno comune.”

Il focus dell’incontro è stato il manuale d’uso del brand, un documento tecnico pensato per guidare

gli operatori nell’applicazione della nuova immagine coordinata. Il manuale specifica non solo le

regole grafiche e le declinazioni del logo, ma anche il tono comunicativo, le tipologie di immagini da

utilizzare, e le modalità per costruire un linguaggio visivo armonico con la filosofia del brand. Molto

apprezzati anche i momenti di confronto operativo tra gli operatori del territorio, organizzati in gruppi

di lavoro, che hanno permesso di condividere dubbi, esperienze e spunti pratici per una corretta

adozione del marchio nei contesti reali.

Nel quadro di questa strategia coordinata, Fare Digital Media è attualmente impegnata anche nella

progettazione del nuovo sito istituzionale “Visit Ogliastra”, destinato a diventare il punto di

riferimento digitale della destinazione. Una piattaforma coerente per raccontare il territorio, veicolare

l’offerta turistica e ospitare contenuti visivi e testuali allineati con la nuova identità.

“Non è solo un logo – ha spiegato Alessio Neri di Fare Digital Media – ma una struttura visiva che

trasmette valori, identità e coerenza. Il marchio, per funzionare, ha bisogno di essere integrato con

contenuti visivi autentici, mai artefatti, capaci di raccontare il territorio per quello che è.”

Tra i temi affrontati, anche l’uso delle fotografie, che secondo le indicazioni fornite deve privilegiare

immagini spontanee, naturali, non costruite, in linea con il posizionamento dell’Ogliastra come

destinazione autentica e sostenibile. L’obiettivo è evitare l’estetica da catalogo e promuovere

contenuti visivi credibili, coerenti con la narrazione proposta dal brand.

“Per usare bene un’identità visiva serve metodo – ha evidenziato Valeria Amadori di Fare Digital

Media –. Ogni elemento grafico, ogni foto, ogni contenuto deve essere parte di un sistema unitario.

Solo così il brand sarà riconoscibile e, soprattutto, condiviso.”

Il GAL Ogliastra continuerà nei prossimi mesi a supportare l’adozione del brand da parte dei soggetti

territoriali, offrendo affiancamento e strumenti operativi. L’obiettivo è costruire, giorno dopo giorno,

una presenza coerente e solida della Destinazione Ogliastra, in grado di posizionare il territorio nel

panorama turistico nazionale e internazionale.