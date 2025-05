Coppa del Mondo Paralimpica – Julia Anna Markowska medaglia d’argento a Eger nella spada femminile categoria B

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

MARKOWSKA NELLA SPADA! SI FERMA AD UN PASSO DAL PODIO MICHELE MASSA NEL

FIORETTO

EGER – Prima giornata e prima medaglia per l’Italia nella prova di Coppa

del Mondo di scherma paralimpica a Eger. In Ungheria è medaglia

d’argento, la seconda in carriera nella spada categoria B, per Julia

Anna Markowska al termine di un’ottima prestazione. Si è fermato ad un

passo dal podio Michele Massa che è giunto quinto nel fioretto maschile

La grande gara di Julia Anna Markowska è iniziata da numero 5 del

tabellone con il successo negli ottavi contro l’atleta paralimpica

neutrale Fiaklistava per 15-8. L’azzurra ha proseguito la sua giornata

battendo la cinese Xiao nei quarti 15-13 e conquistando così la certezza

di una medaglia. La spadista delle Fiamme Oro ha mostrato tutto il suo

valore anche in semifinale dove si è imposta con il punteggio di 15-6

sull’ucraina Fedota-Isaieva guadagnandosi l’accesso alla finale per

l’oro. Nella finalissima Julia Anna Markowska ci ha provato fino

all’ultimo uscendo sconfitta per 15-12 contro la cinese Kang salendo per

la seconda volta sul podio in una competizione di spada.

Nel fioretto maschile B si è fermato ad un passo dal podio Michele

Massa. L’azzurro, nel primo match della sua competizione, ha avuto la

meglio per 15-12 dell’atleta paralimpico neutrale Kamalov entrando nei

quarti di finale. Nel match per la medaglia il fiorettista

dell’Accademia Scherma Fermo è stato poi battuto dal cinese Qin 15-10

chiudendo la gara al quinto posto. Nella stessa competizione 25° per

Gianmarco Paolucci.

Nel fioretto maschile A nona posizione per Emanuele Lambertini. Il

fiorettista delle Fiamme Oro ha superato per 15-3 nei sedicesimi di

finale l’iracheno Al-Ogaili prima di essere battuto, con il punteggio di

15-9, dal cinese Li ad un passo dalla “top 8”.

Domani la seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di

scherma paralimpica a Eger. Dalle ore 9 spazio per la spada maschile A

con Emanuele Lambertini in pedana. Al via anche la sciabola femminile B

con Julia Anna Markowska e Andreea Ionela Mogos. Nel pomeriggio, dalle

13, la spada maschile B con Andrea Jacquier e Michele Massa, e la

sciabola femminile A che vedrà impegnata Loredana Trigilia.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA FEMMINILE CAT. B – EGER (UNGHERIA), 15

MAGGIO 2025

Qui i risultati [1]

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO MASCHILE CAT. A – EGER (UNGHERIA),

15 MAGGIO 2025

Qui i risultati [2]

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO MASCHILE CAT. B – EGER (UNGHERIA),

15 MAGGIO 2025

Qui i risultati [3]

