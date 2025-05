(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 ANTIMAFIA, M5S: DE RAHO E SCARPINATO VANTO ITALIA MA OSSESSIONE MAGGIORANZA

ROMA, 15 maggio – “Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato sono due magistrati che dopo decenni in prima linea contro la Camorra, la ‘Ndrangheta e Cosa Nostra, sono entrati in Parlamento per continuare lo stesso lavoro per la legalità da un diverso fronte di azione. È vergognoso, inaccettabile e spaventoso che due uomini vanto dei cittadini italiani siano diventati bersaglio e ossessione della maggioranza di centrodestra. Dal primo giorno di legislatura sono stati oggetto di attacchi calunniosi e di tentativi, ovviamente andati a vuoto, di intimidazione. Ora che insieme a tutto il M5S denunciano le falsita che si diffondono in commissione Antimafia per mano della maggioranza, arriva una proposta di legge per estrometterli da quell’organo. Ma i partiti del centrodestra non si vergognano nemmeno un po’?”.

Lo affermano le vicepresidenti del gruppo M5S alla Camera Carmela Auriemma e Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle