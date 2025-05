Agenzia regionale 561.25 _ EXPO 2025 OSAKA. Regione Puglia presenta opportunità di business

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 La Regione Puglia a EXPO 2025 OSAKA. La Puglia presenta agli investitori le opportunità di business nell’Aerospazio, nelle energie rinnovabili, nel biotech e nelle startup tecnologiche

Promuovere l’attrattività della Puglia come destinazione per investimenti imprenditoriali, mettendo in evidenza le opportunità offerte dall’ecosistema regionale nei settori strategici dell’aerospazio, delle energie rinnovabili, del biotech e delle startup tecnologiche. È stato questo l’obiettivo dell’evento “Invest in Puglia, the Region driving smart business investments” che si è tenuto questo pomeriggio nel Padiglione Italia dell’Expo di Osaka.

L’incontro, organizzato dalla Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con NTT Data e Mermec, è sato aperto dai saluti istituzionali di Elena Sgarbi, vice Commissario Generale per l’Italia all’EXPO 2025 di Osaka. A introdurre i lavori, la direttrice del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, che ha illustrato a un parterre qualificato – composto di referenti di corporate, imprese e buyer giapponesi, stampa specializzata ed università – lo stato delle relazioni istituzionali e commerciali tra Puglia e Giappone, che annoverano, tra gli esempi più significativi, il Memorandum d’intesa tra Bari e Fukuoka e l’accordo di cooperazione con la Prefettura di Saga.

Dal punto di vista economico, i rapporti commerciali tra i due territori sono particolarmente solidi. Nel triennio 2022-2024, la Puglia ha esportato in Giappone beni per un valore compreso tra 221 e 269 milioni di euro, mentre le importazioni dal Giappone sono state comprese tra 7,8 e 13 milioni di euro. Questi dati confermano la competitività di diverse filiere produttive pugliesi—in particolare l’automotive e l’agroalimentare—nel mercato giapponese. Inoltre, il settore aerospaziale sta registrando una crescita significativa, con un aumento dell’export pari al 52% nello stesso periodo.

“Questa crescente collaborazione tra i nostri territori – ha detto Berlingerio – è alimentata, probabilmente, da una visione condivisa tra pugliesi e giapponesi, un impegno comune nel conciliare crescita economica e qualità della vita. Come Regione Puglia – ha aggiunto – siamo determinati a rafforzare ulteriormente le esportazioni verso il Giappone, ma anche a favorire l’attrazione di investimenti giapponesi sul nostro territorio. Aziende giapponesi come NTT Data, Sumitomo Corporation, Marelli Europe, Bridgestone, Asahi Breweries e TMEIC hanno già scelto la Puglia per insediare i propri stabilimenti”.

“La nostra regione – ha concluso la direttrice dello Sviluppo economico – è pronta ad accogliere nuovi investimenti, grazie non solo a un sistema di incentivi competitivo, ma anche a un ecosistema dinamico di centri di ricerca, infrastrutture logistiche avanzate e istituzioni orientate allo sviluppo armonioso e al benessere delle persone”.

In rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Riccardo Scarpulla ha parlato delle riforme normative, delle attività e dei servizi messi in campo dal governo per favorire gli investimenti esteri in Italia, sottolineando anche la forte presenza di aziende giapponesi già insediate in Italia.

La responsabile dell’ufficio Comunicazione e Investimenti Esteri di Puglia Sviluppo Theresa Mulloy ha presentato le attività realizzate da Regione Puglia e Puglia Sviluppo nel corso dell’Investor meeting, dove più di 40 operatori economici giapponesi hanno potuto conoscere le opportunità di investimento offerte dal territorio: “Ai potenziali investitori – ha detto – abbiamo spiegato che in Puglia ci sono incentivi, ma anche la possibilità di accedere a un talent pool di alto livello. A loro abbiamo anche capire che investire in Puglia non significa essere pionieri perché in Puglia ci sono già più di 1500 multinazionali presenti”.

Giulia Annalinda Neglia, delegata per il Welfare, le Pari Opportunità e le Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari, ha spiegato che il Politecnico, negli anni, “ha sviluppato un sistema di rapporti pubblico-privato su ricerche che coprono tutti gli ambiti di riferimento scientifico, dall’ingegneria in tutte le sue sfaccettature all’architettura e al design”.

A seguire, le società presenti hanno raccontato la loro esperienza in Puglia.

Pierfrancesco Fusaro, Head of Financial Services Offering (Advisory) di NTT DATA Italia & NTT DATA Bari Business Development, ha dichiarato: “Per NTT DATA è di importanza cruciale collaborare con le istituzioni per promuovere iniziative che stimolino lo sviluppo tecnologico e digitale del nostro Paese, con un focus particolare su un’area ricca di potenzialità come il Sud Italia. Con i nostri uffici siamo presenti sul territorio italiano da nord a sud in 11 città e, in particolare, in Puglia fin dal 2022. Nel settembre dello scorso anno abbiamo inaugurato la nostra nuova sede a Bari, frutto di una strategia anche di rigenerazione urbana che rappresenta l’impegno dell’azienda a stabilire un rapporto di scambio con la comunità locale. Una sede dinamica e interconnessa, in stretta relazione con l’Università e il Politecnico di Bari, che si trovano proprio nelle immediate vicinanze dei nostri uffici. Un passo importante per rafforzare la nostra visione di crescita e innovazione nel Mezzogiorno, consolidata dall’investimento di 20 milioni di euro in Puglia. La nostra sede si configura come un hub di innovazione tecnologica all’avanguardia in diversi ambiti strategici, dalla circular economy alle life sciences e al digital health. Crediamo fermamente che la nostra presenza in Puglia possa diventare un catalizzatore per lo sviluppo economico e tecnologico dell’intera regione, creando nuove opportunità di collaborazione e promuovendo un ecosistema in cui il talento, la ricerca e la tecnologia possano crescere insieme. Iniziative come questa, qui a EXPO25, mirano non solo a rafforzare i legami economici, ma anche a favorire un proficuo scambio tra le eccellenze italiane e il resto del mondo”.

Luigi Calderoni, Head of Technical & Product Development Department, MERMEC Japan, ha dichiarato: “Il gruppo industriale Angel Holding fondato dal Cav. Vito Pertosa, in Puglia, è attivo a livello globale e vanta una storia lunga di oltre 60 anni. Opera con successo in diversi settori ad alta tecnologia, tra cui il ferroviario, l’aerospaziale e la meccatronica digitale in 73 paesi, e conta oltre 3.000 dipendenti, di cui il 70% sono ingegneri altamente qualificati, distribuiti in 21 paesi nel mondo. Dal 2017 è presente con una propria sede a Tokyo e nel 2024 ha inaugurato una nuova sede ad Osaka, che ospita un laboratorio per la ricerca e sviluppo. Con orgoglio siamo partiti dalla Puglia e abbiamo raggiunto anche il Giappone, mercato strategico per tutta la holding”.