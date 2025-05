(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 14 May 2025 RIARMO, M5S: MELONI MENTE PERCHE’ SI VERGOGNA

Le sue bugie smentite dalla realtà dei fatti e dei numeri

Roma, 14 mag – “Oggi alla Camera non abbiamo assistito al Premier Time ma un tragicomico Lies Time della Meloni. Menzogne su menzogne in diretta televisiva, che hanno superato i suoi imbarazzanti record precedenti, nel tentativo di oscurare la realtà delle sue decisioni di folle riarmo. Torniamo alla realtà. Quando era presidente del Consiglio, Conte non ha mai sottoscritto nuovi impegni sulla spesa militare per un valore di 15 miliardi come ha detto alla Camera Giorgia Meloni: ha semplicemente ereditato l’impegno tendenziale decennale del 2% sottoscritto da Renzi nel 2014 che – forse questo è il dato strumentalmente usato da Meloni – avrebbe comportato un salto di circa 15 miliardi rispetto alla spesa militare del 2019, che era a circa 21 miliardi. Ma quel salto sotto i governo Conte non c’è stato, infatti in quegli anni la spesa militare italiana è aumentata dall’1,2 all’1,4% del Pil: dai circa 22 miliardi del 2018 è salita, dopo il calo ai 21 miliardi del 2019, ai circa 25 del 2021, con aumenti medi annuali nell’ordine del miliardo di euro. Quell’aumento insostenibile per gli italiani lo riproposero proprio il partito di Meloni insieme a Draghi nel 2022, ma fu ancora Conte a scongiurarlo, imponendo di spalmare l’aumento in sei anni, fino al 2028. Quel salto al 2% invece oggi Meloni lo vuole fare subito, imponendo agli italiani una spesa militare aggiuntiva di 10 miliardi entro l’anno. E vi apprestate a firmare un nuovo impegno per arrivare addirittura al 3,5%, che significano 80 miliardi l’anno: una follia. Questi sono i fatti. Il resto è solo propaganda e menzogne che Meloni dice perché non sa come coprire la sua vergogna per quello sta per fare”.

Lo affermano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

