DL IMMIGRAZIONE, AURIEMMA (M5S): NUOVO CAPITOLO DI UNA SERIE DI FALLIMENTI

ROMA, 14 maggio – “Questo ennesimo decreto immigrazione è l’emblema del fallimento del governo Meloni, che ha unito una becera propaganda a risultati veramente disastrosi, con un miliardo di soldi degli italiani sprecati nel Protocollo Albania. Se mettiamo in fila tutti i provvedimenti del governo in materia di immigrazione troviamo solo slogan e buchi nell’acqua. Il fatto che il governo sia stato costretto a modificare le finalità iniziali del Protocollo è la dimostrazione plastica del totale fallimento dell’operazione. Tutta l’impalcatura su cui si reggeva è caduta alla prova dei fatti e adesso il governo prova a rimediare con altre compressioni del diritto e dei diritti delle persone. Si sono inventati il trasbordo, avanti e indietro, di pochissime decine di persone già presenti nei Cpr italiani, trasferiti in Albania e che poi tornano in Italia in caso di rimpatrio. Una confusione incredibile a spese degli italiani”.

Lo ha detto la deputata Carmela Auriemma, vice presidente del gruppo M5S a Montecitorio, nella dichiarazione di voto sul decreto Immigrazione.

