(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 UCRAINA, M5S: MINORANZA BELLICISTA PD ABBIA RISPETTO PER POPOLO DELLA PACE

Roma, 11 mag – “La reazione corale e stizzita della minoranza bellicista dem dimostra che abbiamo toccato il nervo scoperto di chi, pur stando nel campo progressista, si sente in difficoltà quando qualcuno parla di dialogo e negoziato invece che di armi e di ultimatum. Criticare l’ambigua strategia dei cosiddetti volenterosi europei non significa certo giustificare Putin; al contrario, stiamo dicendo – come diciamo da quasi tre anni – che se vogliamo fermare lui e fermare la guerra, dobbiamo intraprendere la via del dialogo e non della minaccia a mano armata. Ai guerrapiattisti dem non chiediamo tanto rispetto per il M5S, quanto per il popolo della pace di cui difendiamo con coraggio e coerenza le idee, quel popolo che crede nella forza disarmante della pace, come ha detto Papa Leone XIV”.

Lo affermano i vicecapigruppo M5S Camera, Carmela Auriemma e Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle