RIARMO, MAIORINO (M5S): MOBILITAZIONE 5 APRILE NON SI FERMA

Roma, 11 mag – “Il Movimento 5 Stelle ha partecipato all’evento ‘Il coraggio della pace disarma – Il nemico è la guerra’ organizzato dalle associazioni che insieme a noi sono scese in piazza a Roma lo scorso 5 aprile contro la guerra e il riarmo. E propio al tema di come dare continuità a quella splendida manifestazione era dedicato il dibattito al quale ho partecipato oggi insieme ad esponenti di altre formazioni politiche di opposizione e della sinistra e di associazioni pacifiste. La prossima occasione sarà certamente la mobilitazione europea contro il vertice Nato che si terrà a fine giugno a L’Aja per alzare ancora gli obbiettivi di spesa militare dei Paesi membri della Nato. Si parla del 3,5% del Pil, che significherebbe passare dai circa 33 miliardi di oggi a più di 80 miliardi nel giro di pochi anni. Una folle e pericolosissima corsa al riarmo che renderebbe i cittadini europei più poveri e più insicuri. Per questo, a nome del Movimento 5 Stelle, parteciperò alla manifestazione che proprio a L’Aja si terrà il 21 giugno alla vigila del summit”.

Lo afferma la senatrice e vicepresidente del gruppo M5S Senato, Alessandra Maiorino.

