GOLF – DP World Tour: vince Couvra, 17° Migliozzi – HotelPlanner Tour: titolo a Charmasson, 15° Paratore

DP World Tour: a Martin Couvra il Turkish Airlines Open, 17° MigliozziHotelPlanner Tour: primo titolo per Charmasson, 15° Paratore

Doppietta francese nei due circuiti europei di golf. Infatti Martin Couvra ha vinto il Turkish Airlines Open nel DP World Tour e Clement Charmasson si è imposto nel Challenge de España sull’HotelPlanner Tour.

Charmasson, 26enne di Tolosa, che lo scorso anno ha giocato sul Pro Golf Tour cogliendo sette piazzamenti tra i primi dieci, nelle precedenti quattro presenze sul circuito era andato due volte a premio (26° e 29°). Ha preso il comando nel moving day, dopo essere stato quarto e terzo, e ha difeso la leadership con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey). Per l’exploit è stato gratificato con un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Non hanno superato il taglio Filippo Celi, 85° con 141 (69 72, -1), e Luca Cianchetti, 151° con 152 (72 80, +10).

