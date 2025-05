(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Fiumicino. Volpi (FdI): contro Gonnelli atto vile e gravissimo

“Quello che è accaduto all’ex sindaco di Fiumicino Mauro Gonnelli, vittima nottetempo di una brutale aggressione, è di una gravità inaudita. La violenza, arrivata subito dopo un duro post di Gonnelli sui social, è un vero e proprio attacco alla libertà individuale che riporta alla mente i fantasmi di un passato caratterizzato da uno scontro politico che speravamo di non dover più vivere. La violenza non è mai la soluzione e in nessun caso può essere tollerata né giustificata. Esprimo tutta la mia solidarietà a Mauro Gonnelli al quale auguro una pronta guarigione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi.

