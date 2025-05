(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Fiumicino. Ciocchetti (FdI): solidarietà a Gonnelli vittima di una vile aggressione

“Esprimo la mia ferma condanna per la brutale aggressione subita dal presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Mauro Gonnelli. Un gesto vile che rappresenta un attacco alla libertà di espressione e al confronto democratico, probabilmente legato alle sue legittime posizioni pubbliche. La violenza non può mai essere tollerata come strumento di intimidazione politica. Mi auguro che le autorità facciano rapidamente chiarezza. A Gonnelli va tutta la mia solidarietà e l’augurio di pronta guarigione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

