CONTIENE FOTO# TUFELLO E NUOVO SALARIO – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI. CINQUE PERSONE IN MANETTE. SCOPERTI DISPOSITIVI SLOT MACHINE IN FUNZIONE FUORI DAGLI ORARI CONSENTITI.

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TUFELLO E NUOVO SALARIO – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI.

CINQUE PERSONE IN MANETTE.

SCOPERTI DISPOSITIVI SLOT MACHINE IN FUNZIONE FUORI DAGLI ORARI CONSENTITI.

SANZIONATI I RESPONSABILI DI DUE ESERCIZI COMMERCIALI PER 10.000 EURO.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno effettuato un

servizio straordinario di controllo nei quartieri Tufello, Nuovo Salario e

zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in

genere e del gioco illegale, coadiuvati dai Finanzieri del 3° Nucleo

Operativo Metropolitano di Roma.

Il bilancio è di cinque persone arrestate, di 195 persone identificate, e

135 veicoli controllati, attraverso i numerosi posti di controllo effettuati

nelle vie principali di comunicazione e di due attività sanzionate con il

supporto dei militari della Guardia di Finanza.

In via Nomentana, i militari hanno fermato per un controllo un romano di 22

anni, di seconda generazione, già noto, che è stato trovato in possesso di 2

grammi di cocaina e 2 di crack. Poco dopo nel corso di un altro controllo

alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un altro romano di

46 anni, che a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato

trovato in possesso di 13 dosi di cocaina, del peso di circa 9 grammi e di

80 euro in denaro contante. Un altro romano di 38 anni, con precedenti, è

stato controllato mentre era alla guida di una vettura, presa a noleggio e

trovato in possesso di 7 grammi di crack e 2 di cocaina, nonché della somma

contante di 470 euro.

Infine, una coppia di giovani romani di 23 e 18 anni, entrambi disoccupati e

con precedenti, sono stati controllati d’iniziativa a bordo del proprio

veicolo e trovati in possesso, a seguito della perquisizione personale, di 6

dosi di crack, di 11 dosi di hashish e ulteriori 11 di cocaina,

rispettivamente, nonché della somma contante di 50 euro. La droga e il

denaro rinvenuti sono stati sequestrati mentre i 5 soggetti sono stati

arrestati perché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di specifici controlli volti a contrastare il gioco illegale,

svolto dai Carabinieri e dai Finanzieri, sono stati sanzionati i legali

rappresentanti di due esercizi commerciali, per un importo di 5000 euro

ciascuno, poiché è stato accertato che i dispositivi da gioco “slot

machine”, risultavano funzionanti fuori dalle fasce orarie consentite.

Tali servizi, mirati a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità

diffusa e conseguente degrado urbano, che incidono in maniera significativa

sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, proseguiranno

anche nei prossimi giorni con costante regolarità e in diverse aree della

Capitale al fine di aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini delle

aree di periferia della Capitale, in linea con l’azione fortemente voluta

dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

110525

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma