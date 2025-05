Aun 11 maggio 2025 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 *GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE: LA REGIONE UMBRIA CELEBRA I

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE*

*La Presidente Proietti: “Fondamentale il loro contributo nel sistema

sanitario regionale e nella costruzione del piano sociosanitario 2025-2030″*

(Aun) – Perugia, 11 mag. 025 – In occasione della Giornata Internazionale

dell’Infermiere, che ricorre domani 12 maggio, la Regione Umbria rende

omaggio al prezioso lavoro svolto quotidianamente dagli oltre 7.000

professionisti che operano nelle strutture sanitarie del territorio

regionale.

La ricorrenza, istituita per commemorare la nascita di Florence

Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna, rappresenta

un’importante occasione per sottolineare il ruolo cruciale che questi

professionisti rivestono all’interno del sistema salute, in particolare

alla luce delle sfide affrontate negli ultimi anni.

“Gli infermieri rappresentano una colonna portante del nostro sistema

sanitario regionale”, ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria,

Stefania Proietti. “Il loro impegno quotidiano, la loro dedizione e

professionalità sono valori che meritano il più alto riconoscimento. In

questa giornata speciale, desidero esprimere la profonda gratitudine

dell’intera comunità umbra per il loro instancabile lavoro al servizio

della salute dei cittadini”.

La Presidente ha inoltre sottolineato come la categoria professionale sarà

chiamata a dare un contributo essenziale nella definizione e

implementazione del nuovo piano sociosanitario regionale 2025-2030,

attualmente in fase di costruzione. “La loro profonda comprensione dei

bisogni assistenziali dei cittadini e la capacità di contribuire allo

sviluppo di modelli innovativi saranno elementi imprescindibili per

costruire un sistema sociosanitario più efficiente, più vicino alle persone

e capace di rispondere alle sfide future”, ha aggiunto Proietti.

Il coinvolgimento attivo degli infermieri nella programmazione sanitaria

rappresenta una novità nell’approccio regionale e testimonia il

riconoscimento del valore strategico di questa professione per il futuro

della sanità umbra.

