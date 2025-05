Provincia di Grosseto, conclusi i lavori sulla provinciale SP61 Punta Ala

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

*Comunicato stampa del 10 maggio 2025Provincia di Grosseto, conclusi i

lavori sulla provinciale SP61 Punta Ala*

La Provincia di Grosseto comunica che sono terminati i lavori di

manutenzione sulla strada provinciale 61 Punta Ala, che hanno interessato

tratti saltuari tra il km 06+750 e il km 09+500.

L’intervento, per un importo complessivo di 200mila euro, ha previsto la

fresatura delle radici emerse e la successiva bitumatura del manto

stradale, al fine di migliorare la sicurezza e il comfort di guida.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Stabile Toscano di Arcidosso

(GR), ditta appaltatrice dell’intervento.

“La manutenzione delle nostre strade è una priorità per garantire sicurezza

e qualità della vita a residenti e turisti. – dichiara *Francesco Limatola,

presidente della Provincia di Grosseto *– Riguardo alla provinciale 61

Punta Ala l’impegno è stato quello di portare a termine celermente i

lavori, prima dell’inizio della stagione turistica, in modo da avere una

viabilità riqualificata e più sicura in estate, quando aumentano

notevolmente sulla costa i flussi di traffico”.

