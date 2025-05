(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 MARCIA POPOLARE SUSA, IARIA (M5S): NO AL CANTIERE INFINITO DEL TAV

Roma, 10 mag. – “Oggi ho preso parte alla marcia popolare a Susa per ribadire con forza la nostra contrarietà al progetto TAV. Un’opera che, dopo decenni di promesse mai mantenute, si rivela sempre più per quello che è: un progetto inutile, scollegato dalle reali esigenze del territorio, che rischia di trasformare la Valle di Susa in un cantiere permanente senza futuro. A preoccupare non è solo l’impatto ambientale e sociale dell’opera, ma soprattutto l’assenza di una direzione chiara. Il governo francese continua a tergiversare, mentre quello italiano spreca risorse pubbliche in un progetto privo di visione e consenso. La manifestazione di oggi segna l’inizio di una nuova fase della mobilitazione. Anche molti sindaci e amministratori locali che in passato non si erano schierati contro il TAV stanno oggi esprimendo preoccupazione crescente. Di fronte all’assenza di tutele da parte del governo e alla gestione opaca e inefficiente del progetto, si rafforza la consapevolezza che quest’opera non serve al territorio, ma lo consuma”. Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

