Comunicato Autorità di Sistema Portuale: Evento di lancio del progetto Blue Hub

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 BLUEHUB

I PORTI COME TESTBED DI

TECNOLOGIE E SOLUZIONI

INNOVATIVE PER LA

BLUE ECONOMY

A CURA DELLA DIREZIONE SVILUPPO,

PROGRAMMI EUROPEI E INNOVAZIONE

EVENTO

DI LANCIO

VERSO LA BLUE

LINE INITIATIVE

14 MAGGIO

2025 h11:00

TEATRO TERRAZZA

Piazzale Mascagni, 1

57127 Livorno

PROGRAMMA

11:00 – 11:30

Registrazione dei partecipanti

11:30 – 11:45

Saluti istituzionali

11:45 – 12:15

Presentazione generale del progetto (Manuela Scarsi)

Area Programmi Europei e Innovazione

AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Presentazione “La linea blu” Initiative&Forum (Antonella Querci)

Dirigente sviluppo programmi europei e innovazione AdSP MTS

12:15 – 12:45

Conferenza stampa

12:45 – 13:45

Tavola rotonda “I PORTI COME TESTBED DI TECNOLOGIE

E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA BLUE ECONOMY” con la

partecipazione dei partners di Progetto ed altri esperti della Blue

Economy

Simone Pacciardi (AdSP MLOr)

Jean-Marc Paoli (CCI Corsica)

Paolo Dario (Artes 4.0)

Christine Rosso (CCIA Var)

Giorgio Cucè (Seares)

Luca Odetti (Tecnalia)

Maurizio Buratti (Compolab)

Moderatore: Francescalberto De Bari, Capo Area Programmi Europei ed

Innovazione AdSP MTS

13:45 – 15:00

Light lunch

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

La coopération au cœur de la Méditerranée

