[Comune Palermo] Incontro con ministro alla Disabilità alla palestra di Borgo Nuovo, dichiarazione del sindaco Lagalla

"È stato un privilegio per la città ricevere oggi, nella palestra di Borgo

Nuovo, il ministro alla Disabilità Locatelli. Questo spazio era un malato

cronico, abbandonato per quasi vent’anni, ma oggi rappresenta una vittoria

non solo per l’amministrazione che l’ha ristrutturato, ma di tutti. Per il

quartiere, a cui è stato restituito, per lo Sport, per l’Associazionismo e

per il Terzo settore. Di questo devo ringraziare la Fijlkam, la Federazione

italiana di arti marziali che oggi, grazie all’accordo con il Comune,

gestisce la palestra, ospitando atleti e sportivi paralimpici e

organizzando momenti di aggregazione dall’importante valore sociale. È

stato un importante momento di condivisione delle istituzioni con la gente

del quartiere, con le famiglie dei giovani atleti per affermare con

convinzione quanto sia strategica la rigenerazione di quest’area della

città che l’amministrazione vuole portare avanti con forze proprie e con il

concreto e decisivo supporto del Governo nazionale grazie alle risorse del

decreto Caivano bis”.

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

