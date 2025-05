(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 ANPI. DE CORATO(FDI), CONDANNA SIA VERSO VIOLENZA VERA. SILENZIO SU DEVASTAZIONI MONUMENTO RAMELLI

“Anche oggi l’Anpi non perde un’occasione d’oro per tacere e chiede di limitare le manifestazioni di destra gridando alla ‘pericolosa deriva’. Tristemente dobbiamo constatare che, ancora una volta, accecati dall’ideologia vivono rinchiusi in un passato che fa mistificare la realtà. E la realtà è che non una parola è stata spesa per denunciare il vilipendio del monumento dedicato a Sergio Ramelli o all’increscioso rifiuto da parte di una consigliera del pd nel municipio 6 di Milano che si è opposta al minuto di silenzio per ricordare il ragazzo barbaramente ucciso. Come ha ben ribadito oggi il ministro Giuli chi nega il ricordo è complice degli assassini e questo mi sento di rispondere all’Anpi: trovassero il coraggio di condannare la violenza vera e non quella meramente ideologica”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati