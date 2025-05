Agenzia regionale 520.25 pentassuglia_settimana biodiversità 12.05

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Settimana della Biodiversità pugliese 2025: il 12 maggio la conferenza stampa di presentazione a Bari

Biodiversità e Sviluppo locale è il tema scelto per l’ottava edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese, in programma dal 19 al 23 maggio 2025.

Giornate con eventi, incontri, seminari e laboratori guidati che hanno l’obiettivo di tenere insieme le comunità, per un reale recupero e valorizzazione delle aree rurali, delle conoscenze contadine, delle pratiche agronomiche e delle antiche varietà locali.

Il programma completo delle attività verrà presentato in conferenza stampa il 12 maggio, ore 12.00, a Bari nella sala della Giunta del Comune di Bari (Corso Vittorio Emanuele II, 84).

Interverranno:

Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia;

Vito Leccese, sindaco di Bari;

Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente del Comune di Bari;

Pietro Santamaria, curatore VIII edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese 2025 – DISPAA Università degli Studi di Bari.