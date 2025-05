(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

TERRORISMO. CONGEDO(FDI), NOSTRO DOVERE LOTTARE A DIFESA DEL DIALOGO CONTRO VIOLENZA

“Il dialogo prevalga sulla violenza, la dialettica politica e il confronto vincano sull’odio. Questi i messaggi che oggi, nel Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, che sono convinto debbano prevalere ed essere trasmessi con forza e convinzione alle nuove generazioni. Principi sui quali non dovrebbero esserci dubbi o ambiguità, a prescindere dal colore politico di chi amministra la cosa pubblica. E’ nostro dovere esserne consapevoli e lottare perché tali sacrosanti principi vengano difesi, sempre, senza se e senza ma e siamo onorati di avere, oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui alla Camera per la cerimonia di commemorazione. Lo dobbiamo a Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Aldo Moro, a Peppino Impastato, a Luigi Calabresi, a Piersanti Mattarella e agli uomini e alle donne che hanno perso la vita indossando una divisa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, componente della commissione Antimafia.

