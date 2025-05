(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 SPAZIO CULTURA. DI MAGGIO (FDI): SOSTITUIREMO EGEMONIA POTERE SINISTRA CON IL MERITO

“Stiamo riuscendo, finalmente, dopo due anni e mezzo, a scardinare l’egemonia culturale della sinistra che poi, in realtà, è non culturale ma di potere. Noi non vogliamo sostituire un’egemonia con un’altra egemonia ma semplicemente basarci sul merito e far sì che tutti possano accedere a stanze che finora erano chiuse. Per questo, qui a Firenze, sono molto contenta di questo incontro in cui, peraltro, introduco un esponente storico della destra come Ignazio La Russa, che, con il nostro Presidente del Consiglio Meloni, sulla cultura ha sempre ribadito questi concetti che oggi, finalmente, riusciamo ad applicare grazie alla nostra azione di governo”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio durante la 2 giorni “Spazio Cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro”, organizzato dai gruppi parlamentari Camera e Senato di Fratelli d’Italia, in svolgimento a Firenze al Teatro Niccolini.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati