POSTE: BALDELLI(FDI), “MOTORE STRATEGICO PER CRESCITA NAZIONE”

“Poste Italiane conferma il proprio ruolo di pilastro strategico per lo sviluppo economico del Paese, registrando risultati eccezionali nel primo trimestre del 2025. Numeri che rappresentano un chiaro segnale di forza e solidità, ma che nono sono solo risultati economici: Poste Italiane continua a investire in innovazione e sviluppo strategico, rafforzando il proprio ruolo come infrastruttura essenziale del sistema economico italiano”. Così il deputato i Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, membro della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni.

“L’accordo per l’acquisizione di TIM segna un passo storico verso l’integrazione di servizi finanziari, assicurativi e di telecomunicazione. Una sinergia che permetterà di rafforzare ulteriormente l’intero sistema Paese, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo. Poste non è solo un’azienda, ma un’infrastruttura nazionale strategica, capace di raggiungere ogni angolo del Paese e di sostenere la crescita economica e sociale dell’Italia con un modello di sviluppo basato su innovazione, radicamento sul territorio e capacità di fare sistema”, conclude Baldelli.