Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 ISTAT, M5S: 26 MESI CROLLO PRODUZIONE, MELONI PASSA ALLA STORIA PER INDUSTRICIDIO

NOTA STAMPA

Roma, 9 maggio. “Oggi l’Istat ci dice che siamo a 26 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale su base annua. Il Governo Meloni passerà alla storia per il più disastroso ‘industricidio’ della storia economica italiana. La distruzione della nostra industria, messa in atto da Meloni, Giorgetti e Urso, è drammatica. Due giorni fa in Senato la premier ci ha detto che il piano di incentivi alle imprese Transizione 5.0, messo in atto dal ministro Urso, è stato un fallimento. Ma a questo punto è ancor più grave rimanere fermi e non intervenire a sostegno del nostro tessuto industriale con misure nuove. Basterebbe copiare il nostro Transizione 4.0. Siamo di fronte a uno sfacelo epocale, che porta la chiara firma di Meloni, Giorgetti e Urso. Forse è il caso che Confindustria e consorelle per una volta facciano sentire la loro voce, forte e chiara, senza ipocrisie”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

