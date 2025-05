COMUNICATO STAMPA Lazzàro raccoglie l’appello del Vescovo: “Taranto ha bisogno di un cambiamento”

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Taranto 9 maggio 2025 – Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a S.E.R. Mons. Ciro Miniero per il suo illuminante e quanto mai attuale discorso durante il tradizionale rito de “U Pregge”. Le sue parole risuonano con forza nella mia anima e rafforzano la mia determinazione a guidare Taranto verso un futuro di rinascita e speranza.

Mi sento pienamente in sintonia con l’analisi lucida e appassionata del Vescovo sulla situazione della nostra città. Condivido la sua preoccupazione per le sfide che ci attendono, dalle questioni legate al lavoro e all’ambiente, al disagio sociale e alla necessità di una governance efficace e trasparente.

Il Vescovo ha parlato di “un periodo critico della nostra storia amministrativa” e ha sottolineato l’urgenza di “mettere insieme le migliori energie che, mosse solo dall’interesse per il bene comune, affrontino le vitali questioni che restano insolute”. Questi sono esattamente i principi che guidano il mio programma e la mia visione per Taranto.

Le sue parole sull’importanza della competenza, dell’onestà e della dedizione nel servizio pubblico sono un monito che accolgo con umiltà e serietà. Sono convinto che Taranto abbia bisogno di una leadership che sia all’altezza delle sfide, capace di ascoltare, di dialogare e di agire con coraggio e determinazione.

Il Vescovo ci ha ricordato la figura di San Cataldo, che seppe ricostruire Taranto dalle rovine. Anche noi oggi siamo chiamati a un’opera di ricostruzione, non solo materiale ma soprattutto morale e sociale. Dobbiamo riaccendere la speranza, ricostruire il tessuto sociale e dare ai nostri giovani un futuro nella loro terra.

Ringrazio ancora una volta il Vescovo per le sue parole di saggezza e di guida. Sono pronto a raccogliere la sua sfida e a lavorare con tutte le mie forze per costruire la Taranto che tutti noi sogniamo. D’altronde, il mio motto è: “Taranto, Cambia!”.

Luca Lazzàro

