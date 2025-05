COMUNICATO STAMPA “IL RUOLO DELL’INPS NELLA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA DOPO IL CORRETTIVO TER AL CODICE DELLA CRISI”

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

in collaborazione con

Direzione di Coordinamento metropolitano

di Milano

Il ruolo dell’Istituto previdenziale nella crisi d’impresa

dopo il correttivo ter al codice della crisi

PROGRAMMA

INTRODUCE E MODERA

Mirella MOGAVERO – Coordinatore Generale Avvocatura INPS

SALUTI ISTITUZIONALI

Alessandro SCARABELLI – Direttore Generale Assolombarda

Gabriele FAVA – Presidente INPS

INTERVENTI

Mauro SAVIANO – Direttore del Coordinamento Metropolitano INPS di Milano

‘’L’ESPERIENZA DEL POLO CRISI D’IMPRESA DELLA FILIALE METROPOLITANA DI MILANO’’

Paolo BONETTI – Coordinatore Regionale Avvocatura INPS Friuli Venezia Giulia

‘’LA RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LEGALI NELLE PROCEDURE LIQUIDATORIE

E NEGLI ALTRI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI’’

Giannicola ROCCA – Dottore Commercialista esperto gestione crisi -Milano

‘’LA LETTURA DEI DATI DI BILANCIO DELLE IMPRESE IN CRISI E INSOLVENTI – PROGNOSI E DIAGNOSI

FINALIZZATE AD ORIENTARE LE VALUTAZIONI IN CAPO ALL’ENTE’’

Alessandro MINEO – Coordinatore Distrettuale Avvocatura INPS Brescia

‘’LA TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI’’

CONCLUSIONI

Antonio PONE – Direttore Centrale Entrate INPS

12 MAGGIO 2025 | ORE 9.30 – 13.30 | ASSOLOMBARDA VIA PANTANO, 9 | MILANO

