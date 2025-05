[Comune Palermo] Servizio bus-navetta gratuito per la stagione balneare località Mondello e Sferracavallo – Dichiarazione di Giuseppe Mancuso

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 «Ho scritto al Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e al Presidente di AMAT

Giuseppe Mistretta in riferimento alla necessità di migliorare il servizio

bus navetta gratuito per la stagione estiva dedicato alle località di

Mondello e Sferracavallo.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, l’Amministrazione Comunale ed

AMAT si faranno trovare pronti nell’attivare l’importante servizio Bus

navetta gratuito rivolto alle località balneari Mondello e Sferracavallo.

Tale servizio, permetterà ai cittadini palermitani, ai residenti del luogo

e ai numerosi turisti che frequentano le località marinare di Mondello e di

Sferracavallo, di potersi agevolmente recare al mare senza impattare con il

problema dei parcheggi.

Tuttavia è necessario sottolineare che nella scorsa stagione, si sono

evidenziate delle criticità dovute all’insufficiente numero di vetture

disponibili, rendendo certamente il servizio carente e non più rispondente

al bisogno dei cittadini e dei turisti.

Auspico quindi, che con la nuova stagione balneare, nell’ottica di una

migliore possibile organizzazione, si possa aumentare il numero delle

vetture al fine di lenire i disagi legati ai notevoli flussi veicolari che

nel periodo estivo si registrano nelle borgate marinare Mondello e

Sferracavallo».

Lo dichiara il vice presidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe

Mancuso.

