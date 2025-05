[Comune Palermo] Presentazione progetto Velaterapia. Dichiarazione assessore Alessandro Anello

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Si inoltra quanto segue

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Il nuovo progetto di Velaterapia lanciato a Palermo dal ministro per le

Disabilità Alessandra Locatelli è un altro prezioso tassello nel percorso

sportivo e terapeutico della Lega Navale e della Federazione vela a favore

delle persone con disabilità motoria in una città, Palermo, che si

distingue a livello nazionale per la valorizzazione del potenziale umano

oltre la condizione fisica. Lo testimonia la bandiera “La vela per tutti”

consegnata alla Città di Palermo appena un mese fa, proprio al Molo

Trapezoidale, dal presidente della Fiv Sicilia Giuseppe Tisci insieme con

il consigliere Fabio Colella, d’intesa con il presidente cittadino della

Lega Navale Nicola Vitello, per “l’attenzione dell’amministrazione comunale

nei confronti delle attività legate alla disabilità”. Oggi rinnoviamo con

sempre maggiore determinazione il sostegno alla Lega Navale e alla

Federazione vela per le attività di promozione dello sport come strumento

di benessere e inclusione sociale”.

Lo dichiara l’assessore allo sport Alessandro Anello presente alla

presentazione del progetto “Velaterapia” al Marina Convention Center al

Molo Trapezoidale al fianco del ministro per le Disabilità Alessandra

Locatelli.