Aun 9 maggio 2025 (Pag. 1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Fri 09 May 2025

dell’agenzia e tre iniziative per gli studenti. L’assessore Barcaioli:

“Vogliamo riportare al centro lo studente e garantire un diritto allo

studio di qualità”*

(AUN) – Perugia 9 maggio 2025 – Il nuovo amministratore unico di A.Di.S.U.,

Giacomo Leonelli, ha presentato stamattina in conferenza stampa a Palazzo

Donini la nuova mission dell’agenzia, frutto di una visione condivisa con

l’assessorato all’Istruzione della Regione Umbria. A introdurre

l’intervento del nuovo amministratore, nominato a marzo di quest’anno, è

stato l’assessore Fabio Barcaioli, che ha spiegato quanto fosse importante

scegliere una figura che potesse dare un indirizzo politico all’A.Di.S.U.

per aprire una nuova stagione, che andrà presto a intrecciarsi con

l’elezione del nuovo rettore. “Il nostro obiettivo – ha precisato

l’assessore Barcaioli – è rilanciare il diritto allo studio rimettendo al

centro lo studente e i suoi bisogni. Sul tema degli alloggi, non possiamo

più pensare solo al posto letto in sé, ma dobbiamo valutare i trasporti che

ne consentono il collegamento, anche serale, con la mensa e il centro

cittadino affinché lo studente sia agevolato e possa vivere anche il

fondamentale aspetto della socialità. Dobbiamo guardare al futuro anche con

il cohousing – ha dichiarato l’assessore – che rende lo studente attivo in

un processo sociale più alto. Non solo: bisogna considerare che garantire

il diritto allo studio non è solo pensare agli alloggi e alla mensa, ma è

coprire i bisogni dello studente come individuo. A questo proposito, ad

esempio, vogliamo inserire nel piano sociosanitario la creazione di un

consultorio all’interno dell’università”.

Durante la conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il

dirigente A.Di.S.U. Mauro Pianesi e la presidente della Commissione di

garanzia degli studenti Giorgia Chioccoloni, Giacomo Leonelli ha presentato

tre nuove iniziative disponibili per gli studenti – due bandi e un concorso

– pensate in linea con la mission dell’agenzia e quindi finalizzate a

garantire il diritto allo studio, come obiettivo primario, ma anche

l’integrazione sociale, la valorizzazione delle attività sportive e

culturali e la condivisione delle tradizioni, con l’intento di guardare

alla vita degli studenti in senso ampio e non solo al loro percorso

accademico.

Il primo bando, relativo alla concessione di sussidi straordinari a

favore di studenti in gravi difficoltà, sarà aperto dal 14 maggio al 13

giugno e prevede uno stanziamento di 100mila euro, in linea con i bandi

analoghi del 2022 e del 2023. È riservato agli studenti non beneficiari di

borse di studio che, a causa di gravi problematiche intervenute, si trovino

in condizioni di difficoltà tali da compromettere la regolare prosecuzione

del proprio percorso di studi.

Il secondo bando, con il quale saranno concessi contributi economici

per iniziative sociali e ricreative per l’anno in corso, è già aperto e

scadrà il 20 maggio. Prevede il finanziamento di iniziative promosse da

associazioni, enti pubblici e soggetti non economici che operano

nell’ambito universitario.

La terza iniziativa è una novità: si chiama “Da leccarsi i baffi! Le

ricette dei nostri studenti” ed è un concorso culinario con il quale

saranno selezionate e premiate alcune ricette tradizionali proposte dagli

studenti stessi e poi preparate per tutti durante una Giornata della

convivialità. Partendo dalle ricette, saranno poi realizzati dei podcast

con i quali gli studenti potranno parlare di sé e del contesto culturale

dal quale sono nati i piatti proposti. La scadenza del bando, inizialmente

prevista per il 12 maggio, sarà prorogata a breve. Tutte le informazioni

sui bandi presentati in conferenza stampa sono disponibili nel sito

dell’A.Di.S.U.