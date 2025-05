(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 MO, AURIEMMA (M5S): BASTA SILENZIO COMPLICE MLEONI SU GAZA

Roma, 8 mag – “Il ministro Tajani ha detto che nessuno gli ha chiesto un’informativa su Gaza, cosa che facciamo da un mese senza nessuna risposta. Ancora nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla Meloni e al governo di venire in aula a riferire sull’aberrante piano di Netanyahu di rioccupare la Striscia di Gaza e deportarne la popolazione. Le immagini che arrivano da Gaza sono disumane e inaccettabili. Cosa deve succedere ancora? Dopo 60 mila morti, 15 mila bambini trucidati e altri 20 mila rimasti orfani, l’89% degli edifici pubblici distrutti, 230 giornalai uccisi. Cosa dobbiamo attendere per avere una parola da Meloni che restituisca dignità al nostro Paese. Questo silenzio è complice. Cosa sta tutelando il governo? Il commercio di armi da e verso Israele? Gli interessi di Eni in Israele?”.

Lo ha dichiarato la deputata e vicepresidente del gruppo M5S Camera, Carmela Auriemma, intervenendo alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle