(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 GOVERNO. GIORDANO (FDI): CONGRATULAZIONI A CALDORO PER INCARICO PRESTIGIOSO

«Congratulazioni a Stefano Caldoro per la nomina a consigliere politico per le relazioni con le parti sociali da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un incarico prestigioso affidato a una figura di grande esperienza e spessore istituzionale ».

Lo dichiara Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.

“Caldoro ha dimostrato in ogni ruolo ricoperto – da parlamentare a ministro, da presidente di Regione a esponente di primo piano del centrodestra – equilibrio, competenza e spirito di servizio. La sua nomina rafforza ulteriormente il legame tra Governo e mondo del lavoro, nel segno dell’ascolto e della responsabilità ».

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati