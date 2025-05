Fwd: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Petrarca.FIV 2025: oltre 80 racconti da tutta Italia per il concorso letterario del Comune di Figline e Incisa Valdarno e L’Eco del Nulla. Tema di quest’anno: “le nostre età”

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Petrarca.FIV 2025: oltre 80 racconti da tutta Italia per il concorso

letterario del Comune di Figline e Incisa Valdarno e L’Eco del Nulla. Tema

di quest’anno: “le nostre età”

*Annunciati i 13 finalisti della sesta edizione, tra cui tre giovani

autrici delle scuole superiori e due selezionati per la sezione “Gianni

Somigli”. Dal 12 maggio via alla giuria popolare, con ascolto tramite

podcast. Il 17 tappa di presentazione di premio e podcast al THiNK Festival*

*Si è chiuso nei giorni scorsi il bando per la partecipazione alla sesta

edizione del concorso letterario Petrarca.FIV 2025*, a tema “Le nostre

età”. La rivista L’Eco del Nulla, curatrice del premio promosso dal Comune

di Figline e Incisa Valdarno, ha *ricevuto più di 80 racconti,* che sono

stati letti e valutati in forma anonima dalla redazione, che ne ha* selezionati

13.*

*Tra le opere selezionate, anche gli elaborati delle due sezioni speciali

di questa sesta edizione*:

quella *dedicata agli studenti delle scuole superiori* della provincia di

Firenze, alla quale hanno partecipato tanti ragazzi di età compresa tra 14

e 18 anni residenti a Sesto Fiorentino, Scandicci, Firenze, Castelfranco

Piandiscò e Impruneta e che ha visto primeggiare tre ragazze (una iscritta

al Vasari di Figlie, due al Galileo di Firenze);

la *Sezione Speciale Figline e Incisa Valdarno – Premio Gianni

Somigli,* indetto

in memoria dello scrittore vincitore della sezione speciale nel 2021,

scomparso prematuramente due anni fa.

I selezionati

*Sezione generale:*

127 – Stefano Felici

Fabrizio da Fiumara – Andrea Cappuccini

Giorni acrilici – Antonio Potenza

L’esame – Tatiana Begotti

Marmellata di ciliegie – Tommaso Contò

Scomparsa – Beatrice Morra

Spire – Giulio Pedani

Tassidermia – Michela Cocca

*Sezione speciale studenti scuole superiori provincia Firenze:*

Le ali di Icaro – Carlotta Cianferoni

Un muro da abbattere – Emma Conti

Chi suona le campane – Vittoria Fè

*Sezione Speciale Figline e Incisa Valdarno – Premio Gianni Somigli:*

La buca – Alberto Grechi

La voglia di vivere – Simone Riccò

Il direttore della rivista “Eco del Nulla”, Andrea Caciagli, afferma:

“Siamo molto soddisfatti di confermare una grande partecipazione al premio

da tutta Italia, con opere giunte da da Veneto, Piemonte, Lombardia,

Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, oltre che dalla

Toscana e dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il concorso Petrarca.fiv

è uno spazio letterario libero e imparziale e con uno sguardo particolare

sull’originalità dei racconti. Il coinvolgimento di studenti e studentesse

del territorio è un tassello in più che siamo felici di aggiungere al

panorama del nostro premio”.

*Nella seconda fase del concorso Petrarca.FIV i racconti selezionati

verranno diffusi pubblicamente tramite un podcast dedicato* e, a partire *dal

12 maggio*, potranno essere ascoltati e votati dagli ascoltatori in tutta

Italia. Sabato 17 maggio, nell’ambito della tre giorni di THiNK-Festival

della Cultura Digitale di

Figline e Incisa Valdarno, si terrà un *evento di presentazione del Premio

e del podcast.*

*A seguire, sabato 24 maggio, in una serata di letture dal vivo al Ridotto

del Teatro Garibaldi di Figline,* il pubblico in sala potrà votare i

racconti. Il voto popolare verrà conteggiato assieme al giudizio espresso

da una giuria tecnica che comunicherà ufficialmente i 7 racconti

selezionati per la pubblicazione nella raccolta. *Infine, sabato 25 e

domenica 26 ottobre si terrà, presso la Biblioteca comunale Gilberto Rovai

di Incisa, un evento dal vivo nel corso del Festival “Una piazza di libri”*,

durante il quale verrà presentata la pubblicazione e annunciato il *vincitore

dell’edizione 2025 del Premio.*