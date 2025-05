Aun 8 maggio 2025 (Pag. 4+foto)

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Regione Umbria: la bandiera della Croce Rossa issata a Palazzo Donini in occasione della Giornata Mondiale

(aun) – Perugia 8 mag. 025 – Oggi presso Palazzo Donini, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, si è svolta una cerimonia simbolica e carica di significato: la consegna ufficiale della Bandiera della Croce Rossa Italiana (CRI) da parte del Presidente del Comitato Regionale Umbria, Mirco Pallotti, nelle mani della Presidente della Regione Stefania Proietti.

“Ho ricevuto con grande onore la Bandiera della Croce Rossa – ha dichiarato la Presidente Proietti – che da oggi sventola su Palazzo Donini come segno di riconoscenza e vicinanza. Esporla significa valorizzare il legame profondo della CRI con i cittadini e le cittadine di tutta la regione, in particolare con le persone più fragili.”

Un gesto, quello dell’esposizione del vessillo e dell’illuminazione in rosso del Palazzo regionale per tutta la settimana, che vuole esprimere la gratitudine istituzionale verso i volontari e le volontarie della Croce Rossa, che ogni giorno, silenziosamente e con grande dedizione, si prendono cura di chi si trova in situazioni di vulnerabilità, affrontando emergenze sanitarie, sociali e umanitarie.

“Ringraziamo di cuore – ha aggiunto la Presidente – la Croce Rossa Italiana, i Comitati presenti in Umbria e tutte e tutti coloro che, con spirito di solidarietà, si mettono ogni giorno al servizio degli altri. La loro generosità è un esempio prezioso per tutta la nostra comunità regionale.”

L’Umbria, terra di accoglienza e solidarietà, ribadisce in questa giornata il valore del volontariato come cuore del sistema di protezione e coesione sociale. Con oltre 19 Comitati CRI attivi nel territorio, l’impegno capillare dell’Associazione rappresenta un presidio insostituibile, soprattutto nei momenti di crisi, emergenze climatiche, sanitarie e sociali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riconoscimento del ruolo delle organizzazioni di volontariato e della necessità di promuovere, anche a livello istituzionale, politiche di sostegno e valorizzazione del terzo settore, elemento centrale della tenuta democratica e solidale della Regione.

“Celebrare la Croce Rossa – ha concluso Proietti – significa onorare chi ogni giorno sceglie di esserci per gli altri. Un’ispirazione per le istituzioni, un punto di riferimento per le nuove generazioni.”

La Regione Umbria continuerà a coltivare questo spirito di collaborazione, affinché solidarietà, inclusione e umanità rimangano valori fondanti della vita pubblica e sociale.

