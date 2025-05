(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Piacenza, 8 maggio 2025

Oggetto: Alla Passerini Landi una mostra e una gara dedicati al mondo degli

Haiku

Sabato 10 maggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Haiku, visioni e

carte di-versi”, a partire dalle ore 16 il cortile della Biblioteca Passerini Landi si

trasformerà in un suggestivo palcoscenico per un evento speciale: l’Haiku Slam, in

collaborazione con l’associazione italo-giapponese Nichii Studio.

L’Haiku è una poesia brevissima, costituita da tre versi composti da 5 / 7 / 5 sillabe

(ad esempio: vecchio stagno / una rana si tuffa / rumore d’acqua). In Giappone, dove

questa forma poetica è nata alcuni secoli fa come genere “popolare”, riconosciuto

come vera e propria forma d’arte solo dal 1600, tutti giocano a comporne fin da

bambini. I toni sono semplici e l’espressività trae la sua forza dalle suggestioni della

natura nelle diverse stagioni.

I partecipanti – che potranno iscriversi direttamente sul posto dalle 15.30 – si

confronteranno in una gara di creatività ispirata alla tradizione giapponese: dovranno

presentarsi all’appuntamento con l’haiku che hanno composto e recitarlo davanti alla

giuria che sarà formata dal pubblico.

Ad accompagnare il pomeriggio, un buffet con sake e stuzzichini tipici offerti

dall’associazione Italo-Giapponese, per un viaggio nei sapori che affiancherà quello

poetico. In palio due cene giapponesi per due persone e un libro dedicato alla poesia

orientale.

Il regolamento completo è consultabile sul sito della biblioteca

http://www.passerinilandi.piacenza.it

