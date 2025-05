(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 ABUSO D’UFFICIO, M5S: ESULTANZA SMODATA CDX E’ MANIFESTO DELL’IMPUNITA’

ROMA, 8 maggio – “Ormai da ore leggiamo varie esultanze quasi da stadio da parte di esponenti del governo e della maggioranza per il pronunciamento della Corte Costituzionale sul reato di abuso d’ufficio. La Consulta ha stabilito che la sua abrogazione non è incostituzionale, ma questa postura del centrodestra è il miglior manifesto della loro visione sulla giustizia: cancellare il principale contrasto agli abusi di potere contro cittadini spesso deboli per loro è un vanto, l’impunità di alcuni è il loro obiettivo. Nella normativa italiana rimane un vuoto pericoloso per il funzionamento della nostra società, per la tutela dei diritti di tante persone, per il buon nome della Pubblica Amministrazione, nonché un messaggio devastante per la legalità”.

Lo affermano le capogruppo M5S nelle commissioni Giustizia Valentina D’Orso e Ada Lopreiato.

