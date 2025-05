(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Ramelli. De Corato (FdI): ancora escrementi sul monumento. Accanimento vergognoso, serve un presidio fisso Forze dell’Ordine

“Ci risiamo! La scorsa notte, alcuni compagni/e, si sono nuovamente accaniti contro la targa in memoria di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Sesto San Giovanni, proprio il giorno stesso in cui, con i soldi dei cittadini sestesi, lo stesso monumento era stato fatto ripulire e ripristinare dal Comune. Poche ore fa, sulla targa, sono state buttati altre feci (in aggiunta a quelle dei giorni precedenti) e nei pali dello slargo sono stati affissi alcuni adesivi riferiti al Fascismo. E’ diventato oramai un accanimento morboso dei compagni che, ancora oggi, non si sono fatti una ragione del fatto che Sesto San Giovanni, ormai da diversi anni, non è più la Stalingrado d’Italia! Ora bisogna prendere provvedimenti immediati, onde evitare altri spiacevoli e tristi episodi. Occorre un presidio fisso h. 24 di Forze dell’Ordine in collaborazione con la Polizia Locale, in attesa di installare le telecamere che riprendano quello slargo”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

