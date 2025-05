(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Nota Farnesina – Missione del Vice Ministro Cirielli in Norvegia

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha concluso ieri una missione in Norvegia insieme al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, per incontrare il Ministro del Commercio e dell’Industria, Cecilie Terese Myrseth.

I colloqui hanno permesso di proseguire nel percorso di rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e industriali bilaterali fortemente voluto dal Governo a seguito del recente incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro norvegese, Jonas Gahr Støre.

La delegazione italiana, che comprendeva anche il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha poi proseguito le sue attività nel Paese, recandosi con le Autorità norvegesi in visita allo Spazioporto artico di Andoya, una delle infrastrutture strategiche più rilevanti per le attività spaziali europee, per intensificare ulteriormente la cooperazione con la Norvegia nei principali settori scientifico-industriali connessi alle attività dell’installazione artica.