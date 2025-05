(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 INCENERITORE ROMA, M5S: ALTRO CHE PASSO AVANTI, È CAMBIALE IN BIANCO

Roma, 7 mag. – “L’aggiudicazione al Raggruppamento di imprese guidato da Acea Ambiente con Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini e Rmb della realizzazione del termovalorizzatore di Roma, previsto nell’area industriale di Santa Palomba, non può essere ‘un passo avanti decisivo’. Stiamo parlando di un eco-mostro che oltre ad avere enormi impatti ambientali e sanitari, favorisce anche gli speculatori. Un progetto fallimentare nelle finalità e negli obiettivi, considerato che bruciare i rifiuti è solo l’ultima opzione nella gerarchia del loro trattamento e smaltimento. Un progetto contro il quale si è espressa persino la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, sollevando numerose criticità, tra cui l’impatto ambientale significativo, le elevate emissioni di CO2, il pericoloso rilascio di diossine e metalli pesanti, e la localizzazione critica dell’impianto in un’area di particolare valore naturalistico. Altro che passo avanti, questa è una cambiale in bianco a danno dei cittadini, contro la quale continueremo a opporci”.

Lo dichiarano in una nota gli eletti del M5S in Campidoglio e nella Regione Lazio e i parlamentari laziali.

