(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025

Dichiarazione di rettifica

In merito al comunicato stampa diffuso in data odierna avente ad oggetto la relazione della Giunta delle immunità dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, di autorizzazione al sequestro della corrispondenza dell’ex ministro Sangiuliano, ex art. 10, comma 1, della legge n. 1/1989, si precisa che quanto riportato circa un presunto dono di una chiave d’oro da parte dell’ex Ministro Gennaro Sangiuliano alla dottoressa Maria Rosaria Rosaria Boccia è stato riportato per errore.

Ci scusiamo con gli interessati e con il pubblico.

