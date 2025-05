CS TRIBUNALI, LA NOTA DI VERRECCHIA ( FDI)

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 COMUNICATO STAMPA

TRIBUNALI-INCONTRO ODIERNO AL MINISTERO, IL COMMENTO DI VERRECCHIA (FDI)

“Confermate le nostre previsioni che smentiscono i gufi della sinistra in

merito alla sorte dei tribunali abruzzesi. La loro salvezza, garantita per

l’ennesima volta dal Ministro Nordio, è sempre più vicina e l’incontro di

oggi conferma la forte volontà del governo e dei partiti di centrodestra di

salvare definitivamente i tribunali. Il gruppo consiliare di Fratelli

d’Italia esprime grande soddisfazione e ringrazia in primis il presidente

Marco Marsilio per aver lavorato insieme ai nostri parlamentari abruzzesi

per aver costantemente sensibilizzato il governo Meloni che sta mantenendo

gli impegni assunti per la salvaguardia dei nostri tribunali. Lo afferma Il

capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

L’Aquila, 7 maggio 2025

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne