CS Ryanair su estensione rotta Milano Bergamo–Rovaniemi per l’estate 2025

RYANAIR VOLA IN LAPPONIA TUTTO L'ANNO

VOLA DA MILANO A ROVANIEMI E VIVI LA MAGIA DELLA LAPPONIA QUEST’ESTATE

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, aggiunge un tocco di magia al suo network italiano estendendo la rotta Milano–Rovaniemi per l’estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. Operativa tutto l’anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un’opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d’Europa.

Rovaniemi, situata nel Circolo Polare Artico, è un incantevole paese delle meraviglie che regala ai visitatori un mix unico di paesaggi mozzafiato, avventure indimenticabili ed esperienze culturali autentiche. Conosciuta come la porta d’accesso alla Lapponia finlandese, è la destinazione perfetta per chi sogna di vivere una fuga artica davvero magica.

Scopri le numerose esperienze che rendono la Lapponia una destinazione imperdibile tutto l’anno:

Insegui il sole di mezzanotte: vivi la magia della notte che non finisce mai, quando il sole rimane all’orizzonte e non tramonta mai del tutto. Lasciati avvolgere dalla luce dorata dell’ora d’oro infinita, perfetta per escursioni serali, avventure in bicicletta o semplicemente per ammirare la tranquillità dei paesaggi artici.

Escursioni e passeggiate nella natura: scopri la bellezza incontaminata dei parchi nazionali della Lapponia come Urho Kekkonen e Pyhä-Luosto. Esplora foreste lussureggianti, laghi cristallini e panorami mozzafiato che si estendono a perdita d’occhio.

Visita il Villaggio di Babbo Natale: vivi la magia della Lapponia senza la folla invernale. La porta di Babbo Natale è aperta tutto l’anno: incontralo al di là del Circolo Polare Artico e goditi il fascino del villaggio in un’atmosfera tranquilla e familiare!

Perfetto per tutti: la Lapponia offre un senso di tranquillità senza pari, che la rende la destinazione ideale per un tranquillo rifugio in solitaria o una memorabile vacanza in famiglia. Sperimenta un mix unico di serenità e avventura, perfetto per riconnetterti con la natura e con te stesso.

Per celebrare il collegamento annuale Milano – Rovaniemi, Ryanair offre una promozione per 3 giorni, con tariffe a partire da soli 29,99 euro, disponibile esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Il CMO di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano–Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d’Europa.Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico.

Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano–Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com”.

Petri Vuori, Senior Vice President, Sales and Route Development di Finavia, ha dichiarato:

“Ryanair è un partner molto importante per noi, e siamo entusiasti di vedere la rotta Milano–Rovaniemi operativa tutto l’anno! Siamo felici di accogliere i passeggeri Ryanair anche durante l’estate, per far vivere loro la magia della Lapponia finlandese, tra natura incontaminata e lo spettacolo unico del sole di mezzanotte.”