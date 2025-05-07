Commissione consiliare n. 1_Lunedì 12 maggio 2025_ore 8 e 30

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Consiglio Comunale di Oristano
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO
PROGRAMMAZIONE
PROTOCOLLO
R. A. P.
COMUNE DI ORISTANO
ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI LA 1ª COMMISSIONE CONSILIARE
ALLA GIUNTA
AL PRESIDENTE DEL C. C. E AI CAPI GRUPPO
ALLA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI
ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE
AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
CONVOCAZIONE URGENTE DELLA Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE) IN DATA LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025 – CON INIZIO ALLE ORE 8:30 – PRESSO LA
SALA DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA, PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PIANO TERRA
SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA Iª COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE) CHE SI TERRÀ NELLA SALA DEI GRUPPI
CONSILIARI DI MAGGIORANZA IN DATA
LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025
ORE 8:30
ORDINE DEL GIORNO
1. NUOVE TARIFFE TARI.
2. VARIE ED EVENTUALI.
SI CHIEDE CORTESEMENTE CHE PRESENZINO AI LAVORI IL SIG. SINDACO E LA SIG.RA DIRIGENTE DR.SSA MARIA
RIMEDIA CHERGIA.
ORISTANO, 7 MAGGIO 2025
F.TO DAVIDE R. TATTI
PRESIDENTE DELLA Iª COMMISSIONE
SIBI_GM
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SERVIZIO ISTITUZIONALE E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI E BENI IDENTITARI
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