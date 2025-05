(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 *COMMERCIO, M5S: ALTRO SETTORE A PICCO, MELONI ORMAI E’ WANNA MARCHI 5.0*

ROMA, 7 MAG. “Non ci sono solo i 25 lunghissimi mesi di calo della

produzione industriale a gravare sulle nostre attività produttive. O i

disastri in serie di Urso su Transizione 5.0, automotive, siderurgia e

carburanti. Oggi Istat fotografa uno scenario drammatico anche sul fronte

del commercio: non c’è una categoria merceologica che non veda il livello

delle vendite calare, in alcuni casi anche in modo notevole. A livello di

volume il commercio italiano nei primi tre mesi dell’anno ha perso mezzo

punto: si salvano solo i prodotti di profumeria. Ancora una volta, le fiabe

che racconta Giorgia Meloni su occupazione e salari vengono puntualmente

sbugiardate dai numeri. La premier italiana ormai è una sorta di “Wanna

Marchi 5.0”: si diverte a prender in giro gli italiani. I quali però

iniziano a essere stufi, oltreché sempre più impoveriti. C’è da cambiare

registro, col moderatismo salariale di Giorgetti il paese si squaglia.

Soprattutto, c’è da smetterla di descrivere l’Italia come il paese di

“Bengodi”, perché non lo è”. Così in una nota i parlamentari M5s delle

commissioni Attività Produttive di Senato e Camera Sabrina Licheri, Gisella

Naturale, Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti e Antonio

Ferrara.