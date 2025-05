(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 CODICE STRADA, DI GIROLAMO (M5S): OPERATO SALVINI AZZERATO, ORMAI E’ ZIMBELLO GOVERNO

CODICE STRADA, DI GIROLAMO (M5S): OPERATO SALVINI AZZERATO, ORMAI E’ ZIMBELLO GOVERNO

Roma, 7 mag. – “Perché una persona sia punibile per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, va accertata la correlazione temporale tra l’assunzione e la guida e il perdurante effetto della sostanza stupefacente sulla capacità alla guida”. In poche parole, con una circolare odierna, i ministeri dell’Interno e della Salute hanno sostanzialmente azzerato l’operato di Salvini sul Codice della Strada. Il leader della Lega è sempre di più lo zimbello dell’esecutivo Meloni, tanto che gli stessi altri ministri devono correre a mettere toppe sui danni che lui lascia sul tavolo. In merito alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in pratica il tanto innovativo Codice Salvini non va applicato, per non rischiare che esso venga considerato incostituzionale. Questo non è un governo: è un’armata Brancaleone”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti al Senato Gabriella Di Girolamo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle