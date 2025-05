(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 AFFIDI, PIRRO (M5S): DDL GIORNATA NAZIONALE PER CONTRASTARE INDIVIDUALISMO NOSTRA SOCIETA’

ROMA, 7 maggio – “Il lavoro che ogni giorni fanno tante famiglie e associazioni per dare supporto ai bambini che hanno bisogno di trovare una casa, può avere un riconoscimento ulteriore con l’istituzione della Giornata nazionale dell’affidamento familiare, che ho proposto con un apposito disegno di legge al Senato. Viviamo in un momento storico di spietato individualismo, il messaggio che vogliamo far passare è quello dell’importanza di guardare ai bisogni degli altri, in particolare di chi è in difficoltà e può trovare nell’altruismo di tante persone un sostegno decisivo per migliorare la propria esistenza. In questo caso, in particolare la Giornata darebbe sostegno ai bambini in cerca di una famiglia e di chi lavora per il loro affidamento e per la loro serenità”.

Lo ha detto la senatrice M5S Elisa Pirro nel corso di un convegno che ha organizzato al Senato insieme alle associazioni che si occupano di affido.

