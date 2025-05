(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 MACFRUT, CERRETO (FDI): ITALIA È RIFERIMENTO GLOBALE

“Grande entusiasmo per il MacFrut2025 di Rimini, la fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, che segna un importantissimo 10% di adesioni in più rispetto alla scorsa edizione. Un evento con 1400 espositori e ben 1500 top buyer da tutto il mondo che dimostrano grande attenzione e ammirazione per il sistema ortofrutticolo italiano e per tutta la filiera, dal seme alla tavola. Insieme al settore agroalimentare italiano, l’ortofrutticolo dimostra di essere in grande salute e di essere tenuto in grande considerazione a livello globale, segno che il sistema agricolo e qualitativo italiano messo in piedi dal governo Meloni e dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, funziona. Nonostante il clima di incertezza internazionale, l’Italia si afferma ogni giorno di più come interlocutore affidabile e punto di riferimento per un settore attivo, vivo e pieno di speranza e aspettative per il futuro. Non è un caso, infatti, che questa apertura sia rivolta anche ad attori provenienti dall’Africa, continente ricco di terra e risorse che, attraverso partenariati strategici con l’Italia potrà percorrere la strada della sovranità alimentare anche grazie al know-how italiano. Non bisogna guardare però solo all’aggregazione all’estero ma anche in casa, resa possibile dalle OP (Organizzazioni di Produttori) e dalle AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori), entità di fondamentali che grazie al loro lavoro aggregativo riuniscono agricoltori per rafforzare la loro posizione contrattuale e per gestire attività di trasformazione e commercializzazione in modo più efficiente. Occasioni come il MacFrut catalizzano varie voci e varie percezioni da tutto il mondo, facendo emergere quanto la nostra Nazione sia tenuta in considerazione a livello politico ed imprenditoriale, alla faccia di tutti coloro che, mossi da sentimenti antitaliani, sostengono il contrario”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

