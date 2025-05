Dubai Chambers presenta l’agenda del Dubai Business Forum – Germania per rafforzare le partnership economiche e attrarre investimenti strategici

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Dubai Chambers ha svelato l’agenda ufficiale del Dubai Business Forum – Germania, in programma il 20 maggio ad Amburgo, confermando l’evento come una piattaforma strategica per stimolare investimenti congiunti, promuovere l’innovazione e rafforzare la cooperazione economica tra Dubai e la Germania.

Sotto il tema “Innovare, investire, integrare: forgiare una nuova strada per la sinergia economica tra Dubai e Germania”, il forum si terrà in collaborazione con la Camera di Commercio di Amburgo, con il supporto dell’ufficio di rappresentanza di Amburgo a Dubai e dell’AHK (Consiglio tedesco per l’industria e il commercio negli EAU). L’obiettivo è attrarre aziende tedesche verso Dubai, sostenendo al contempo gli investitori tedeschi nell’identificare opportunità in un ambiente dinamico e competitivo.

Un’agenda strategica per collegare le economie

Guidato da S.E. Ing. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Presidente di Dubai Chambers, il forum vedrà la partecipazione di una delegazione di 44 membri da Dubai. L’evento si concentrerà su settori promettenti per investimenti bilaterali, allineati con l’Agenda Economica di Dubai (D33), tra cui innovazione tecnologica, venture capital, industria, commercio e internazionalizzazione delle imprese.

Le sessioni offriranno approfondimenti di thought leadership sui vantaggi competitivi di Dubai come hub economico globale e sul suo ruolo nel facilitare la crescita di scale-up e aziende europee. Saranno evidenziate le opportunità per multinazionali, investitori ad alto patrimonio, fondi VC e imprese industriali tedesche.

Relatori di alto profilo

L’agenda prevede interventi da parte di leader istituzionali ed economici di primo piano, tra cui:

S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori , Presidente di Dubai Chambers

, Presidente di Dubai Chambers S.E. Ahmed Alattar , Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Germania

, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Germania S.E. Mohammad Ali Rashed Lootah , Presidente e CEO di Dubai Chambers

, Presidente e CEO di Dubai Chambers Abdulla Al Hashmi , COO di DP World – Regione GCC

, COO di DP World – Regione GCC Mohamed Sharaf , COO della Dubai Economic Development Corporation

, COO della Dubai Economic Development Corporation Dr. Marwan Al Zarouni , CEO per l’IA – DET Dubai

, CEO per l’IA – DET Dubai Mohammad Alblooshi, CEO del DIFC Innovation Hub

Tra gli esperti tedeschi ed europei figurano:

Dr. Malte Heyne , CEO della Camera di Commercio di Amburgo

, CEO della Camera di Commercio di Amburgo Anthony O’Sullivan , Managing Partner EY – UAE

, Managing Partner EY – UAE Dr. Hendrik Brandis , Co-fondatore di Earlybird VC

, Co-fondatore di Earlybird VC Edward Bell , Chief Economist ad interim – Emirates NBD

, Chief Economist ad interim – Emirates NBD Max Heinemann , Co-CEO di Gebr. Heinemann

, Co-CEO di Gebr. Heinemann Dott.ssa Nicole Renvert , DIHK

, DIHK Stefan Kirschke , CFO – Körber AG

, CFO – Körber AG Stephan Heller, Fondatore – AlphaQ Venture Capital

Una visione globale per le partnership del futuro

Il Dubai Business Forum – Germania è la terza edizione internazionale dell’iniziativa, dopo il successo delle tappe in Cina e nel Regno Unito. Con questa nuova tappa ad Amburgo, Dubai Chambers punta a rafforzare i legami economici con uno dei partner industriali più strategici d’Europa, offrendo nuove vie per l’espansione globale delle imprese.

L’evento si conferma così come una piattaforma chiave per favorire il dialogo bilaterale, generare nuove opportunità commerciali e valorizzare l’attrattività di Dubai come punto di riferimento per il business internazionale.