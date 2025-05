(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 DL PA, CATALDI (M5S): SUPERATO OGNI LIMITE, TOTALE DISPRESSO REGOLE DEMOCRAZIA

ROMA, 6 maggio – “Questa volta con il decreto PA il governo ha superato ogni limite: il testo è arrivato in commissione solo il 29 aprile, accompagnato da un dossier tecnico di oltre 500 pagine. Nessuna audizione. Nessun esame degli emendamenti. Nessun vero confronto. Tutto dimostra che da parte del governo c’è un totale disprezzo per le regole democratiche e per il Parlamento. Quando un governo non accetta il confronto, non sta più governando, sta comandando. E i cittadini se ne stanno accorgendo. Hanno scritto di nuovo un testo eterogeneo che dentro ha veramente di tutto. Il loro obiettivo non è approfondire, è decidere da soli. Anche in questo decreto dimostrano di voler andare avanti anche contro gli altri poteri dello Stato: si pensi al fatto che dovremo dire addio allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici perché il governo Meloni ha deciso così, ignorando tutta la giurisprudenza sul tema. O ancora, guarda caso, questo governo ha voluto deresponsabilizzare gli amministratori locali con l’introduzione dell’eccezione alle cause di incandidabilità per chi si è reso responsabile per colpa grave del dissesto finanziario. Tutto questo senza che il Senato della Repubblica potesse esaminare il decreto. Questa è una vera deriva che calpesta la nostra democrazia, si vuole governare un paese nello stesso modo in cui si gestisce un monologo, senza accettare il confronto”.

Lo ha detto in aula al Senato il senatore M5S Roberto Cataldi.

