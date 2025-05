(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

PARTE L’8 MAGGIO “TREVISO PER TE INCONTRA I CITTADINI”: QUATTRO EVENTI NEI QUARTIERI PER RISCOPRIRE IL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ

Treviso, 5 maggio 2025

Prende il via mercoledì 8 maggio il ciclo di eventi “Treviso per Te incontra i cittadini”, iniziativa promossa da Ascom Servizi Spa – società operativa di Confcommercio Treviso – in collaborazione con il Comune di Treviso, nell’ambito del progetto finanziato con il PR Veneto FESR 2021-2027.

L’iniziativa propone quattro appuntamenti nei quartieri della città, combinando workshop partecipativi, interventi istituzionali e musica dal vivo per promuovere il commercio di prossimità e rafforzare il legame tra le imprese e la comunità locale.

Il calendario degli eventi:

8 maggio – Enfant Prodige, Via Sebastiano Venier, 20

20 maggio – Parco Simone Totaro, Via San Zeno, 16

24 giugno – LB Botter, Via Giacomo Zanella, 65

28 luglio – Panificio Saccon, Via Santa Bona Nuova, 51

Programma di ogni appuntamento:

18.00-19.30 Workshop “Il mio quartiere a portata di passo”