[Comune Palermo] Emergenza abitativa, assegnata un’altra abitazione nel quartiere Cep. Dichiarazione assessore Ferrandelli

una famiglia numerosa avente diritto e inserita nella graduatoria

dell’Emergenza abitativa.

Gli uffici dell’unità operativa “Abitare sociale”, insieme all’assessore

Fabrizio Ferrandelli e alla Polizia Municipale, sono stati impegnati

nell’ennesima operazione di rilascio di un immobile da parte di occupanti

abusivi, che sono stati assistiti nel seguire l’iter legale di

presentazione istanze e attivazione dei servizi sociali, e in contemporanea

si è proceduto alla contestuale assegnazione dell’immobile che era stato

occupato a una nuova famiglia beneficiaria, regolarmente iscritta e

collocata nella nuova graduatoria dell’Emergenza abitativa.

«Stiamo portando avanti procedure di controllo del patrimonio comunale e,

al contempo, un’operazione culturale che afferma non il diritto del più

forte, che occupando abusivamente, sottrae un appartamento a chi ne ha

bisogno, ma il principio dello stato di diritto, per il quale il Comune

assegna le case sulla base di requisiti chiari e di graduatorie

trasparenti» ha dichiarato l’assessore Ferrandelli.

